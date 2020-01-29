«Концессии теплоснабжения» ведут работы по установке автономного источника теплоснабжения на очистных сооружениях канализации (станция аэрации) на острове Голодный. Он заменит устаревшую газовую котельную, снабжающую теплом объекты станции аэрации «Концессий водоснабжения». Новая технология позволит значительно повысить энергоэффективность очистных сооружений.

В отопительный период температура стоков на станции стабильно держится на уровне +20-22° C, но до сих пор этим теплом обогревались только птицы, в изобилии населяющие территорию. Внедряемая на объекте технология заключается в заимствовании тепловой энергии стоков, поступающих на очистные сооружения. Для этого на станции будет установлена двухступенчатая тепловая насосная станция. На первой ступени теплоноситель получает энергию от стоков. Для дальнейшего нагрева тепловой насос реализует тот же тип термодинамического цикла, что и холодильник, но в противоположном направлении.

Дополнительные виды топлива, будь то газ либо мазут, в процессе нагрева не требуются. Технология является абсолютно экологичной, а электроника, которая будет установлена в тепловой насосной станции, позволит осуществлять работу в автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала, но с возможностью удалённого управления процессом и дистанционной передачей данных.

Ликвидация старой котельной и запуск нового энергоцентра позволит исключить потери, связанные с эксплуатацией устаревшего котельного оборудования, значительно снизить теплопотери на сетях, более эффективно использовать энергетические ресурсы. Кроме того, старая котельная работала на газе, который транспортировался на остров из города. Отказ от газа также снизит общие эксплуатационные расходы системы теплоснабжения станции аэрации.

Работы на объекте выполнены на 60%. Реализованы архитектурно-строительные решения в здании цеха механического обезвоживания, железобетонные конструкции в здании насосной станции, завершена прокладка наружных сетей водопровода и канализации, тепловых сетей. Работы планируется закончить до марта 2020 года. Пока объекты станции аэрации отапливаются по старой схеме теплоснабжения.

Напомним, «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. Концессии в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.