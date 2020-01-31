В преддверии 77-й годовщины победы в Сталинградской битве «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» по традиции поздравляют участников Великой Отечественной войны, трудившихся во благо развития коммунального хозяйства.

Среди ветеранов коммунального хозяйства есть люди, которые помнят Сталинградскую битву: это участники войны, труженики тыла, дети Сталинграда, узники концлагерей. В обеих компаниях в живых осталось всего 11 участников тех страшных событий: шестеро из них много лет трудились в водоканале, а пятеро — в тепловых сетях. Каждый из них внес неоценимый вклад в историю России и развитие важнейших коммунальных предприятий Волгограда, обеспечивающих горожан теплом, холодной и горячей водой. После победы над фашизмом они помогали совершенствовать систему коммунального хозяйства Сталинграда и Волгограда, работали в котельных и центральных тепловых пунктах, на очистных сооружениях и насосных станциях.

Для коммунального хозяйства ратный и трудовой подвиг неразделимы. Коммунальщики и армия вместе обороняли город и вместе восстанавливали его. Поэтому мы так гордимся возвращением городу имени забытого героя: коммунальщика и настоящего патриота Якова Петровича Потапова, о жизни которого теперь рассказывают в интерактивном историческом парке «Россия. Моя история» – в одном ряду с именами Михаила Паникахи, Василия Зайцева и Алексея Маресьева.

Во время Сталинградской битвы Потапов был начальником Центрального водопровода. Когда в августе 1942 года началась бомбардировка Сталинграда, Яков Петрович вместе со своими товарищами обезопасил от взрыва баллоны с жидким хлором и тем самым спас горожан и наши войска от химического отравления. В сентябре 1942 года, когда разрушенный бомбардировками и пожарами водопровод совсем стал, Потапов переправился на левый берег Волги, а в декабре вернулся восстанавливать Сталинград. И уже 6 февраля 1943 года вновь был назначен начальником Центрального водопровода. Десять рабочих под началом Потапова дали городу первую воду из восстановленного водопровода 5 мая 1943 года.

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» помнят и чтят заслуги своих боевых ветеранов: Мария Максимовна Антипова, Клавдия Николаевна Бикетова, Тамара Андреевна Пахомова, Галина Александровна Семенова, Петр Андреевич Коваленко, Капиталина Ивановна Харитонова, Виктор Иванович Киреев, Людмила Петровна Климова, Виталий Яковлевич Андреев, Валентин Александрович Иванов, Иван Иванович Тельнов.

В прошлом году информация о поздравлении участников Великой Отечественной войны была размещена в интернете, в списке знакомую фамилию увидели проживающие в Москве племянники ветерана, потерявшие контакт с дядей. Они обратились на предприятие, таким образом эта информация помогла членам семьи найти друг друга.

В этом году со словами благодарности за великий подвиг и гостинцами от коллектива водоканала ветеранов навещает совет молодых специалистов, ведь только через преемственность поколений человек обретает настоящую связь с историей.