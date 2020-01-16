Выступая с посланием к Федеральному собранию, Президент России Владимир Путин отметил как приоритет окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий и тянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах. Он подчеркнул, что компании, особенно крупные, обязаны помнить о своей социальной и экологической ответственности. Реализуемые на основе государственно-частного партнерства коммунальные концессионные проекты в Волгограде в своей деятельности руководствуются именно такими принципами, что оказывает системное влияние на экологический, социальный, инвестиционный климат региона.

Развитие коммунальной инфраструктуры открывает новые возможности для экономического роста, а снижение воздействия на окружающую среду, сокращение потребления природных ресурсов соответствует стратегическим целям «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». По предварительным результатам за 2019 год «Концессии водоснабжения» сократили потери воды в 2,4 раза по сравнению с 2014 годом, то есть до начала реализации концессионного проекта. В начале этого пути и «Концессии теплоснабжения», приступившие к работе на год позже: за два последних года потери тепловой энергии сокращены до 21%.

Благодаря выводу из оборота котельных, работающих на угле и мазуте, «Концессии теплоснабжения» более чем в 8 раз сократили объем вредных выбросов в атмосферу. Последовательно ликвидируется и сброс неочищенных канализационных стоков. Локальные очистные сооружения канализации в пос. Аэропорт, Разгуляевский канализационный коллектор, строящаяся сеть централизованной канализации в посёлке Тир решают проблемы Дзержинского и Центрального районов Волгограда – и с точки зрения комфорта жилья, и с точки зрения качества жизни, связанного с окружающей средой.

В завершающей стадии находится оснащение хлораторных на водоочистных сооружениях Волгограда современными системами автоматической безопасности, которые предусматривают световую и звуковую сигнализации наличия утечек хлора, систему автоматического аварийного запирания хлорных контейнеров и автоматизированную систему нейтрализации аварийных утечек хлора, а также утилизации хлорных выбросов. Для обеспечения экологической безопасности объектов водоканала применяются самые современные разработки.

Повышение эффективности коммунального хозяйства, использование энергосберегающих технологий и оборудования позволили «Концессиям водоснабжения» сократить потребление электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 31%. Это не только ответственное отношение к природным ресурсам, но и вклад в развитие территории: высвобождаемые энергетические мощности могут быть использованы другими предприятиями в регионе.

Строительство новых сетей, установление прозрачной процедуры технологического присоединения к сетям также позитивно влияют на инвестиционный климат территории. За время своей работы «Концессии теплоснабжения» подключили к тепловым сетям 90 объектов капитального строительства, а к сетям водоснабжения и водоотведения только в 2019 году присоединены свыше 480 новых объектов, в том числе три долгостроя, дольщики которых пострадали от недобросовестных застройщиков.

Ответственное отношение к территории выражается и в финансовой дисциплине: в отличие от муниципального предприятия «Концессии теплоснабжения» стабильно расплачиваются за потребляемый газ. Как известно, ПАО «Газпром» разработало программу развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на период до 2026 года, условием реализации которой является платёжная дисциплина в регионе. Своевременная оплата за потребляемый газ в городе позволяет активизировать газификацию сельских территорий.

Президент также отметил как важную задачу получение комплексных экологических разрешений для 300 крупнейших предприятий страны, подчеркнув, что в этой работе нельзя допускать сбоев. «Концессии водоснабжения» входят в этот список и в настоящее время активно работают над получением необходимых документов. КЭР содержат обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды.

Напомним, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» модернизируют коммунальную инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Компании поддержали инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. Концессии в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.