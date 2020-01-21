За 2 года работы акции «ЗАКРОЙ ЛЮК – СПАСИ РЕБЕНКА!» в Волгограде «Концессиям водоснабжения» удалось сократить количество заявок на открытые колодцы более чем в 10 раз. В декабре 2018 года количество обращений об открытых колодцах могло достигать 300 в неделю, но благодаря инициативному проекту и созданию системы своевременного реагирования уже с декабря 2019 года Контакт-центр получает не более 30 заявок, причём из них не все по колодцам, которые принадлежат «Концессиям водоснабжения». В последнем еженедельном отчете Центральная диспетчерская служба компании зафиксировала всего 19 открытых колодцев на весь город.

За 2019 год круглосуточный Контакт-центр компании «Концессии водоснабжения» принял 1435 заявок об открытых колодцах. А в 2018 году, когда только стартовала акция, волгоградцы сообщили о 2232 колодцах. В годовом сравнении количество заявок сократилось на 40% и продолжает падать.

Всего в городе порядка 100 тысяч люков. Из них 48 тысяч относятся к водопроводно-канализационному хозяйству, остальные имеют других собственников. Заявки об открытых колодцах принимаются круглосуточно вне зависимости от принадлежности люка. Информация об отсутствующей или поврежденной крышке передается в цех, по заявке выезжает бригада и определяет принадлежность люка. Если он расположен на сети водопровода или канализации, то люк закрывают. Если же коммуникации не принадлежат «Концессиям водоснабжения», то колодец закрывают подручными средствами, а информация передают собственнику с настоятельной просьбой принять меры.

Откуда столько открытых люков? Конечно, крышки разрушаются от старости, но основной проблемой остается воровство для последующей сдачи в металлолом. Были случаи, когда похитители оставляли без крышек целые улицы. Нередко новые люки исчезают уже через несколько дней после установки. Стремление нажиться несет серьезную угрозу для жизни детей и взрослых, поэтому злоумышленникам грозит нешуточное наказание: до 5 лет лишения свободы.

Чтобы пресечь кражу вновь установленных люков, компания закупает бетонные крышки колодцев, не представляющие интереса в пунктах приема металлолома, а также антивандальные люки с шарнирным креплением крышки к обечайке. Такие крышки крайне сложно снять.

Всего за прошедший 2019 год «Концессии водоснабжения» приобрели 1490 люков на общую сумму 3,2 млн руб. Большая часть из них – полимерные люки для закрытия колодцев на зеленой зоне: компания приобрела 612 штук — это более 40% от общего количества. Обусловлено это печальным фактом: некоторые пункты приема материалов готовы приобрести не только чугунные, но и полимерные люки, которые на порядок легче, а значит их проще унести. Также компания закупила 267 чугунных тяжелых люков для установки на проезжей части, 239 легких чугунных для тротуаров, 214 бетонных люков для зеленой зоны и партию антивандальных.

Компания продолжает социальную инициативу и призывает горожан сообщать обо всех открытых люках, вне зависимости от их принадлежности к водоканалу. «Концессии водоснабжения» благодарят небезразличных граждан, которые оставляют заявки об открытых колодцах, а также сообщают о факте воровства.

Заявку на открытый люк можно передать в круглосуточный Контакт-центр по телефону 606-600. Кроме того, сотрудники компании принимают заявки от жителей в группах «Закроем люки, Волгоград!» во всех социальных сетях. Сотрудники компании просят при обращении в водоканал максимально точно описывать местонахождение открытого люка, а при малейшем подозрении на совершающееся воровство немедленно звонить в полицию.