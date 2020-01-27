В конце января в Волгоградском музыкально-драматическом театре состоится премьера спектакля «Парень из нашего города» по одноимённой пьесе Константина Симонова. Постановка подготовлена на грант губернатора Волгоградской области — Казачий театр победил в региональном творческом конкурсе в номинации «Патриотический, историко-этнографический проект».

Зрители увидят постановку в современном прочтение пьесы Константина Симонова — действие спектакля будет происходить в военном Сталинграде. В спектакле рассказывается о нелёгкой военной жизни жителей нашего города: врачей, актёров, музыкантов, командиров и солдат.

В спектакле показан путь обретений и потерь, ошибок и достижений обыкновенного парня, в образе которого проглядываются черты целого поколения, вынесшего на своих плечах тяготы битвы с фашизмом. Авторы постановки раскрывают симоновскую тему русских людей, которые воевали с фашизмом, спасали народы, шли до Берлина. Актёры, не идеализируя своих героев, показывают реальную жизнь: ошибки и удачи, сомнения и победы, чистоту душ, трепетность и робость истинной любви.

Спектакль состоится 31 января, начало в 19:00, стоимость билетов от 250 рублей, подробности по ссылке

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. В Дзержинском районе продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий
  2. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Волгограде проводится замена 36 км тепломагистралей
  3. В ЛОФТ1890 прошла премьера спектакля «ЧЕкаго»