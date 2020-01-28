2019 год стал последним, когда можно было закрыть задолженность без начисления пени, а также в рассрочку. С января 2020 года к должникам за услуги ЖКХ по горячей и холодной воде, канализации и отоплению в полном объеме будут применяться штрафные санкции, предусмотренные законом. Начисление пени – правомерно и регламентируется Федеральным законодательством РФ от 03.11.2015 № 307−ФЗ об укреплении платежной дисциплины потребителей энергоресурсов. Также, в любой момент поставщик услуги имеет право обратиться в суд с иском на погашение суммы долга с учетом накопившейся пени, госпошлины и судебных издержек.

Благодаря упрощенной процедуре рассмотрения исков взыскание коммунальных платежей решается просто: при наличии долга судья принимает заявление и выдает судебный приказ. Сторонам по делу не требуется приходить в суд, а это значит, что ответчик без дополнительных уведомлений получает арестованные счета, закрытие выезда из страны, ограничение действий с недвижимостью и т.п. Кроме того, в рамках досудебной работы абоненту, имеющему задолженность за два расчетных периода и проживающему в многоквартирном доме, могут ограничить возможность пользования канализацией и горячей водой. При этом отключение канализации производится без допуска в квартиру. После оплаты долгов недобросовестному плательщику придется оплатить еще и работы по возобновлению услуг.

Это единственно возможный вариант развития событий. Ресурсоснабжающие организации уже разослали должникам досудебные уведомления, призывающие погасить задолженность до конца 2019 года, чтобы дело не дошло до судебных разбирательств. За прошедший год общая задолженность физических лиц перед обеими концессиями превысила полмиллиарда рублей, и эта сумма продолжает увеличиваться, хотя в стремлении наладить платежную дисциплину концессии предлагали множество удобных вариантов погашения долгов, амнистии по пеням, а также программу реструктуризации задолженности.

На текущий момент суммарный объем инвестиций концессий в коммунальное хозяйство Волгограда превысил 10 миллиардов рублей. Долгое время до прихода концессионеров развитие коммунальной инфраструктуры хронически недофинансировалось, что не позволяло модернизировать оборудование предприятий и сети. На момент прихода инвесторов водопроводное и тепловое хозяйство находились в состоянии критического износа.

Коммунальное хозяйство – не благотворительный проект. Средства из оплаты за поставленные ресурсы идут на зарплаты рабочим, на приобретение материалов, на содержание существующих и вновь проложенных сетей в рабочем состоянии, на обслуживание спецтехники. Частные инвестиции, благодаря которым появилась возможность комплексно обновлять коммунальное хозяйство, также требуют своевременной возвратности. Важно, что имущество, переданное компаниям по концессионному соглашению, остается собственностью муниципалитета и никогда не перейдет в частные руки, так же как и вновь построенные сети и объекты.

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» призывают абонентов в Новом 2020 году ответственно потреблять ресурсы и своевременно, до 10 числа каждого месяца, осуществлять оплату за ЖКУ, ведь нет ничего более необходимого, чем тепло и вода в доме.