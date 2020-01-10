Пока в городе установилась зимняя погода, сеть катков «Южный полюс» не теряет момент и приглашает желающих покататься на коньках. Пока сообщается о работе двух катков, а именно в Советском районе возле ТРЦ «Акварель» и в Ворошиловском районе в сквере Саши Филиппова.

Все катки «Южного полюса» зависят от погоды, и как только она будет благоприятной на катках зальют хороший лёд. Ну, а пока остается довольствоваться тем, что есть. Такая уж у нас зима.

Режим работы катков сети «Южный Полюс» с 10:00 до 21:00 без перерывов. ТЦ «Строймолл» до 20:00

Стоимость посещения катка:

— В будние дни — 120 руб.

— В выходные и праздничные дни — 170 руб.

— Прокат коньков — 70 руб.

— Детям до 8 лет, детям до 14 лет из многодетной семьи и пенсионерам вход бесплатно, при предъявлении соответствующих документов.

Телефон для связи 600-154