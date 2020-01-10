Пока в городе установилась зимняя погода, сеть катков «Южный полюс» не теряет момент и приглашает желающих покататься на коньках. Пока сообщается о работе двух катков, а именно в Советском районе возле ТРЦ «Акварель» и в Ворошиловском районе в сквере Саши Филиппова.
Все катки «Южного полюса» зависят от погоды, и как только она будет благоприятной на катках зальют хороший лёд. Ну, а пока остается довольствоваться тем, что есть. Такая уж у нас зима.
Режим работы катков сети «Южный Полюс» с 10:00 до 21:00 без перерывов. ТЦ «Строймолл» до 20:00
Стоимость посещения катка:
— В будние дни — 120 руб.
— В выходные и праздничные дни — 170 руб.
— Прокат коньков — 70 руб.
— Детям до 8 лет, детям до 14 лет из многодетной семьи и пенсионерам вход бесплатно, при предъявлении соответствующих документов.
Телефон для связи 600-154