Очередной тур выходного дня по маршруту Волгоград – Астрахань состоится 24 января. Организатором туристической поездки выступает Пригородная компания АО «Волгоградтранспригород».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», отправление поезда со станции Волгоград-1 поезд №41 назначено на 24 января в 17:14, в Астрахань он прибудет в 23:05. В обратный путь из Астрахани туристы отправятся 25 января на поезде №42 в 17:00 и вернутся в Волгоград в 23:05.

Стоимость полного экскурсионного тура для взрослых пассажиров составляет 3600 рублей, для детей младше 14 лет – 2800 рублей.

В стоимость туристического пакета входят билеты на пригородный поезд, ночевка в астраханской гостинице, экскурсионная программа с посещением Астраханского Кремля и набережной, услуги гида и обед в Астрахани.

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В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи по телефону: 8-987-657-64-74.

Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Волгоградтранспригород».

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