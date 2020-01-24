В рамках празднования 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, длившейся 872 дня — с сентября 1941 года по январь 1944 года, 26 января интерактивный музей «Россия — моя история» представит гостям интерактивную площадку «Жизнь блокадного Ленинграда», где будут представлены фотографии, рисунки, письма жителей, испытавших на себе все ужасы блокады. Из газетных вырезок и информационных буклетов можно будет узнать суточные нормы выдачи хлеба в осажденном Ленинграде для детей, рабочих, служащих и иждивенцев, и о том, как менялись эти нормы на протяжении дней блокады.

На уличном светодиодном экране и в холле Исторического парка будут демонстрироваться видеоролики об истории блокадного Ленинграда. В рамках проекта «Блокада. Голоса» в одном из залов выставки «От великих потрясений к Великой Победе. 1914 -1945» состоится трансляция короткометражных фильмов-воспоминаний ленинградцев — свидетелей нечеловеческой трагедии. Это истории обычных людей, которые пережили все тяготы блокады и не потеряли веру в жизнь. По своей ценности эти воспоминания уникальны.

Напомним, что Интерактивный музей «Россия — Моя история» в воскресенье, 26 января, работает с 10:00 до 18:00. Вход в музей и работа кассы завершается за 45 минут до закрытия музея. Видеотрансляция в рамках проекта «Блокада. Голоса» продлится с 26.01.2020г. по 01.02.2020г.

Добавим, что к памятной дате также приурочена открытая лекция научного сотрудника Интерактивного музея «Один день из жизни блокадного Ленинграда», которая пройдет в Волгоградской областной библиотеке для молодежи 27 января. Начало лекции – в 10:50. Вход свободный. Приглашаются все желающие.

28 января в Интерактивном музее «Россия-Моя история» состоится творческая встреча с почетным гражданином города-героя Волгограда, председателем общественной организации Волгоградского областного добровольного общества «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Хельви Николаевной Латту. На встречу приглашаются все желающие. Начало – в 15:00, место проведения: зал-лекторий. Вход свободный, открыта предварительная запись по телефонам: 97-91-81, 97-91-88.