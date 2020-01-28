В рамках празднования 77-ой годовщины со дня Победы в Сталинградской битве интерактивный музей «Россия-Моя история» проведет комплекс мероприятий. Гостей приглашают на открытие ультимедийной выставки «Сталинград», тест по истории Сталинградской битвы, тематические экскурсии, квесты, встречи с реконструкторами исторических событий.

2 февраля в 10:00 и в 15:00 Интерактивный музей «Россия-Моя история» совместно с Туристско-информационным центром Волгоградской области приглашают волгоградцев и гостей города в экскурсионный тур «За Сталинград!». Экскурсия начнется в пойме реки Царица, где в дни Сталинградской битвы, как и вдоль всего берега Волги, велись непрерывные, тяжелые бои с противником. Участники тура узнают самые важные факты о героическом сопротивлении наших войск в Сталинграде, пройдут к берегу Волги, вспомнят историю легендарного катера «Гасителя», после чего вернутся в Интерактивный музей, где встретятся с волгоградскими реконструкторами и посетят новую мультимедийную выставку «Сталинград». Участие в экскурсионном туре «За Сталинград» — по билетам, стоимость – 200 рублей с человека. Предварительная запись на тур по телефону +7 (8442) 52-98-93.

В 11:00 состоится торжественное открытие мультимедийной выставки «Сталинград» — второй части масштабного проекта Интерактивного музея, посвященного 430-летнему юбилею города на Волге. Главная идея выставки – показать современникам наш город таким, каким он был в период с 1925 по 1961 год. На экспозиции в мультимедийном формате можно будет увидеть исторические архивные документы, отрывки из газеты «Сталинградская правда» 1936-1942 гг. выпуска, фотографии, кадры военной кинохроники. Интерактивные столы и экраны расскажут интересные факты о сталинградском зоосаде, промышленных предприятиях, появлении телевидения, восстановлении города после Сталинградской битвы, которая представлена как рубеж, разделивший нашу историю на до- и после.

Работа над выставкой велась в сотрудничестве с Волгоградской областной научной библиотекой им. Горького, Областным Краеведческим музеем, Музеем изобразительных искусств имени Машкова, Волгоградской государственной телерадиокомпанией «Волгоград-ТРВ». Вход на выставку – свободный, бесплатные билеты выдаются в кассе Исторического парка. За дополнительную плату для всех желающих будут организованы экскурсии по выставке.

В 12:00 Интерактивный музей приглашает всех волгоградцев и гостей города проверить свои знания в тесте по истории Сталинградской битвы, который пройдет в зале-лектории. Участникам теста предложат ответить на вопросы и вспомнить важнейшие моменты переломного сражения на Волге. Участие в тесте бесплатное, предварительная запись по телефону +7(8442)97-91-81.

В 14:00 в Историческом парке состоится тематическое музейное занятие, посвященное событиям Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, а в 15:00 – исторический квест для школьников «Найди шпиона-спаси поезд». Участие в занятии и квесте – бесплатные, открыта предварительная запись по телефону +7(8442)97-91-81.

Помимо этого, с 10:00 до 16:00 в холле Исторического парка будет работать интерактивная площадка с участием волгоградских реконструкторов. Посетители музея увидят образцы военной техники, армейского быта, а также смогут сфотографироваться с артистами в солдатской и морской форме.

Напомним, 2 февраля Интерактивный музей «Россия-Моя история» будет открыт с 10:00 до 18:00, вход в музей и работа касс завершатся в 17:15. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону +7(8442)97-91-81.