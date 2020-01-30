Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе логотипов, который объявила Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького в рамках празднования своего 120-летнего юбилея. Любой желающий может предложить свой вариант логотипа – заявки принимаются до 9 февраля.

Логотип должен быть информативным, лаконичным, эмоционально насыщенным, узнаваемым, креативным и, по возможности, простым.

К участию в конкурсе мы принимаем цветные или черно-белые изображения логотипов в графическом формате (подписи обязательны), полученные по электронной почте [email protected], а также на дисках и флеш-накопителях в отделе «Электронный читальный зал».

Сроки приёма работ – с 30 января по 9 февраля 2020 года.





От одного участника принимается не более трех логотипов.Необходимо заполнить и приложить к своей работе анкету-заявку по ссылке Основные критерии оценки: полнота и оригинальность раскрытия темы и творческий подход.От одного участника принимается не более трех логотипов.Необходимо заполнить и приложить к своей работе. С положением о конкурсе можно ознакомиться

Подведение итогов – 13 февраля 2020 года в 16:00 в отделе «Электронный читальный зал».

Возрастное ограничение: 14+