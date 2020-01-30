Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе логотипов, который объявила Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького в рамках празднования своего 120-летнего юбилея. Любой желающий может предложить свой вариант логотипа – заявки принимаются до 9 февраля.
Логотип должен быть информативным, лаконичным, эмоционально насыщенным, узнаваемым, креативным и, по возможности, простым.
К участию в конкурсе мы принимаем цветные или черно-белые изображения логотипов в графическом формате (подписи обязательны), полученные по электронной почте [email protected], а также на дисках и флеш-накопителях в отделе «Электронный читальный зал».
От одного участника принимается не более трех логотипов.Необходимо заполнить и приложить к своей работе анкету-заявку. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.
Подведение итогов – 13 февраля 2020 года в 16:00 в отделе «Электронный читальный зал».
Возрастное ограничение: 14+