Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе логотипов, который объявила Волгоградская областная библиотека имени Максима Горького в рамках празднования своего 120-летнего юбилея. Любой желающий может предложить свой вариант логотипа – заявки принимаются до 9 февраля.

Логотип должен быть информативным, лаконичным, эмоционально насыщенным, узнаваемым, креативным и, по возможности, простым.

К участию в конкурсе мы принимаем цветные или черно-белые изображения логотипов в графическом формате (подписи обязательны), полученные по электронной почте [email protected], а также на дисках и флеш-накопителях в отделе «Электронный читальный зал».

Сроки приёма работ – с 30 января по 9 февраля 2020 года.
Основные критерии оценки: полнота и оригинальность раскрытия темы и творческий подход.
От одного участника принимается не более трех логотипов.Необходимо заполнить и приложить к своей работе анкету-заявку. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Подведение итогов – 13 февраля 2020 года в 16:00 в отделе «Электронный читальный зал».

Возрастное ограничение: 14+

Справки по тел.: (8442) 33–11–48 (Электронный читальный зал), 8 987 654 20 90 (ведущий библиотекарь Колесникова Нелли Сергеевна).
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