Учителя уже начали подавать электронные заявки для участия в конкурсном отборе программы «Земский учитель», которая стартовала в России всего две недели назад. К этому моменту уже 180 жителей региона объявили о своем желании учавствовать в программе. Ежедневно за консультацией в Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области, который стал региональным оператором проекта, обращаются до 15 претендентов.

Во время консультации молодым педагогам рассказывают о задачах проекта, о порядке подачи документации и перспективах — учителей русского языка, литературы, труда, математики, иностранного языка и многих других предметов ждут в сельских районах Волгоградской области. При подготовке перечня школ, где будут работать земские учителя, учитывались демографические и социально-экономические перспективы территорий. Обязательными условиями участия в программе являются: возраст претендента – до 55 лет, наличие квалификации, принятие обязательств отработать в селе не менее пяти лет.

Конкурсный отбор проводится в несколько этапов: прием заявлений и документов; регистрация претендентов; оценка документов, представленных претендентами; определение победителей конкурса. Итоги отбора станут известны в мае 2020 года, и с 1 сентября участники программы уже приступят к работе в школах.

Напомним, заявку можно подать только на одну вакантную должность — с перечнем можно ознакомиться на официальном сайте программы «Земский учитель», а также по телефону: (8442)97-43-15. Документы принимают в Центре развития и сопровождения образования Волгоградской области, при этом «пакет» предоставляется в региональную экспертную комиссию лично претендентом.

По итогам конкурса вакантные места займут 26 участников программы, каждый из которых получит по одному миллиону рублей «подъемных». По условиям проекта, в течение пяти лет они будут преподавать в сельской школе с учебной нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в России с 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Значимость поддержки педагогических кадров подчеркнул глава государства в ходе Послания Федеральному собранию.