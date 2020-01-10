Если вам уже наскучили серые краски и холод, то вам просто необходимо попасть в Волгоградский региональный ботанический сад. 20 января в Волжской оранжерее пройдут бесплатные экскурсии для всех желающих. В этот день вы сможете не только увидеть всю красоту цветущих растений, но и приобрести продукцию ботанического сада со скидкой.

Как сообщают в пресс-службе ботанического сада, для посещения ботанического сада необходима предварительная запись. Гостей ждут по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 2Л, запись по телефонам: 8(8443)41-60-11, 41-60-12.

Всю необходимую информацию можно найти на официальной странице ВРБС Волгоградского регионального ботанического сада в сети Instagram