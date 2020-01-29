Билайн в рамках оценки процессов роботизации, проходящих в компании, подсчитал эффективность робота RobBee, которого трудоустроил оператор. За все время работы он помог сэкономить компании более 50 млн рублей, перевыполнив план почти на 40%. Проект по внедрению робота окупился менее, чем за год.

RobBee является «сотрудником» Объединенного центра обслуживания (ОЦО) оператора с октября 2018 года. В обязанности RobBee входит проверка и учет кассовых операций. Он проверяет поступление наличных денежных средств из всех офисов продаж в банк и выявляет недостачи или излишки.

Уже спустя полгода с момента внедрения RobBee смог освободить сотрудников ОЦО от необходимости самостоятельно проверять более 90% кассовых документов. При этом трудоемкость процесса снизилась в 4 раза, а скорость выполнения операций выросла на 30%. В 2019 у RobBee появились новые навыки, самый технологически сложный — работа с документами по монтажу оборудования при строительстве мобильной сети. Робот выгружает документы из системы электронного документооборота с контрагентами, сверяет их с данными Билайн и, если все верно, – автоматически осуществляет ввод основных средств в эксплуатацию в финансовой системе. Если RobBee обнаруживает ошибку — то самостоятельно уведомляет сотрудников о расхождениях и отправляет документы на корректировку, а по результатам работы формирует отчет.

Сейчас робот умеет работать сразу с 6 системами, правильно определять и направлять документы по 6 разным сценариям и потокам.

Робот RobBee:

«Я рад работать в команде Билайн и помогать сотрудникам с ежедневными рутинными задачами. В 2020 году я хочу научиться чему-то новому. Коллеги из Билайн уже пообещали мне помочь освоить процедуру создания закупочных документов по направлению строительства мобильной сети. Благодаря этому скорость процесса вырастет на 56%, а сотрудники-люди смогут значительно сэкономить время для решения более важных и сложных задач»