В ближайшие выходные в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи стартует новый цикл интерактивных лекций «Об искусстве – просто». Первая лекция из цикла «Искусство. В поисках начала» состоится 18 января в 16:00.

Во время лекции участники узнают какой след оставило искусство Древнего Египта в истории мировой культуры, почему Переднюю Азию часто называют своеобразной «колыбелью мировой цивилизации», какие народы создавали произведения искусства на территории Древней Индии, почему Китай, перенимая опыт своих соседей с Востока, при этом развивался по собственному пути. На эти и другие вопросы ответит в своей интерактивной лекции София Тимофеева, руководитель арт-проекта «Рисуем родной город».

Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Елена Халыпенко).

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