Волгоградская областная библиотека для молодежи приглашает на мероприятия, посвященные празднованию Дня студента. Мероприятий будет несколько. Так, 24 января в 14:00 стартует празднование Татьяниного дня «Гуляй, студент», а в 16:00 начнётся историко-литературная лекция «Зачем человеку мифы?».

25 января в России традиционно отмечается День студента или Татьянин день. Накануне этой даты всех посетителей библиотеки ждут увлекательные конкурсы и соревнования. Студентам в Молодёжке предстоит побывать сразу на нескольких уникальных локациях. Это «Дедлайн горит», «Студенческая столовая», «Общежитие», «Досуг», «Библиотека». Кроме того участники праздника познакомятся с житием святой Татьяны и историей появления Дня студента, со студенческими обрядами, с рецептами приготовления Татьянина каравая. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Людмила Константиновна Нищик).

Также 24 января в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоится открытая историко-литературная лекция «Зачем человеку мифы?». Слушатели узнают, как мифология может поддержать человека в тяжелой ситуации, в построении романтических отношений, как легенды нашли свое место в психологии и генетике, и почему сотрудничество между наукой и мифологией приносит гораздо более внушительные результаты. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442)94-45-44 (Станислав Бергер).