Волгоградская областная библиотека для молодежи приглашает на мероприятия, посвящённые 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января читателей ждут на лекционном занятие «Один день из жизни блокадного Ленинграда» и историческом экскурсе «Женщина, что спасла город».

Лекцию проведёт Марина Филиппова, научный сотрудник Интерактивного музея «Россия – моя история». Участникам лекционного занятия предстоит прожить один день из жизни блокадного Ленинграда, на наглядных примерах познакомиться с нормами питания в блокадном городе, взглянуть на события военных лет глазами детей Ленинграда, увидеть их рисунки и прочесть письма. Также посетители библиотеки смогут увидеть интервью с очевидцем того страшного и героического времени. Начало в 10:50.

В этот же день в 11:50 Волгоградская областная библиотека для молодёжи приглашает своих читателей стать участниками исторического экскурса «Женщина, что спасла город». Посетителям библиотеки предстоит вспомнить подвиг ленинградцев, всех, кто прилагал неимоверные усилия для того, чтобы Ленинград не сдался врагу, в том числе моряков и водолазов. Участники экскурса познакомятся с судьбой Нины Васильевны Соколовой, первой в СССР женщины-водолаза. Хрупкая девушка выполняла тяжелейшую работу, каждый день рискую своей жизнью. Именно ей пришла идея провести по дну Ладоги бензопровод. Прокладку бензопровода по дну озера по предложению Соколовой начали весной 1942 года. Работа велась под непрерывными ударами авиации. Ладожский трубопровод был проложен за 43 дня. За свою идею и участие в прокладке бензопровода Нина Соколова получила первый орден Красной Звезды. С этой и другими героическими страницами из жизни первой женщины-водолаза познакомятся участники экскурса.

Вход свободный.