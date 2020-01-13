Волгоградская областная библиотека для молодежи готовится отметить 160-летие со дня рождения великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. В честь этого события в библиотеке состоится встреча «Чехов на театральной сцене».

Участники встречи «Чехов на театральной сцене» познакомятся с биографией писателя, основными его произведениями и попробуют разыграть фрагмент известной пьесы. Особое внимание будет уделено обзору спектаклей по мотивам произведений Чехова, которые можно увидеть в волгоградских театрах.

Встреча состоится 16 января, начало в 12:30. Справки по тел. 8(8442)94-45-44.

Библиотека для молодежи приглашает отметить 160-летие со дня рождения Антона Павловича Чехова Культура

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