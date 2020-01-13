Жителей региона приглашают принять участие в акции-флешбуке «Мудрая книга – навигатор жизни», которая будет проходить 17 января по инициативе Волгоградской областной детской библиотеки в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования и библиотеках Российской Федерации. В этот раз участниками акции станут более 20 регионов.

С 9:00 до 17:00 на различных площадках для юных участников необычного флешбука будут организованы книжные выставки и проведены громкие чтения художественных произведений, в которых сформулированы основные правила жизни, сконцентрирован нравственный опыт человечества, отражены правовые аспекты гражданского общества.

Среди книг (или отрывков из книг), которые будут прочитаны детям, такие известные произведения русских и зарубежных авторов середины XX – начала XXI веков, как романы «Тополята» Владислава Крапивина, «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна, повести «Белый Бим Черное ухо» Гавриила Троепольского, «Охота на василиска» Андрея Жвалевского, «Класс коррекции» Екатерины Мурашовой и другие. Дети дошкольного и младшего школьного возраста прослушают отрывки из произведений Николая Носова, Леонида Пантелеева, Валентины Осеевой, а также сказки разных народов мира.

На каждой площадке по завершении громкого чтения и обсуждения прочитанного совместно с детьми будет написан отзыв, содержащий понимание основной морали книги. Отзывы и комментарии по проведению акции-флешбук будут размещены на сайте Волгоградской областной детской библиотеки.

Отметим, что акция-флешбук «Мудрая книга – навигатор жизни» впервые проводилась в 2018 году к 100-летию со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и традиционно проходит во взаимодействии со специалистами комиссий. В 2019 году акция приобрела межрегиональный статус – к ней присоединились библиотеки Липецкой и Тульской областей. Общее количество юных участников мероприятия за два года составило более 4 тысяч человек. В 2020 году участниками акции заявились более 20 регионов Российской Федерации.

Контактная информация координатора: тел. (8442) 37-72-56 (ответственный за проведение мероприятия – Абдуллаева Ольга Глебовна, заместитель директора Волгоградской областной детской библиотеки).