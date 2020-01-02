Сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уже провели тренировку праздничного салюта, который состоится 2 февраля в честь 77-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве 1943 года.

Во время тренировки военные отработали синхронные действия при выполнении выстрелов из двенадцати 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3, а также действия расчетов салютных установок 2А85. Всего для организации праздничного салюта привлечено около 100 военнослужащих.

Звуковое сопровождение салютов традиционно обеспечивается холостыми выстрелами из орудий времен Великой Отечественной войны.

2 февраля артиллеристы соединения ЮВО произведут на центральной набережной Волгограда 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около 500 фейерверков различных типов. Фейерверк состоится в 21:00.