Сводные артиллерийские расчеты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) уже провели тренировку праздничного салюта, который состоится 2 февраля в честь 77-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве 1943 года.

Во время тренировки военные отработали синхронные действия при выполнении выстрелов из двенадцати 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3, а также действия расчетов салютных установок 2А85. Всего для организации праздничного салюта привлечено около 100 военнослужащих.

Звуковое сопровождение салютов традиционно обеспечивается холостыми выстрелами из орудий времен Великой Отечественной войны.

2 февраля артиллеристы соединения ЮВО произведут на центральной набережной Волгограда 30 залпов с интервалом в 30 секунд и израсходуют при этом около 500 фейерверков различных типов. Фейерверк состоится в 21:00.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Праздничный салют дадут из 12 пушек
  2. В честь 23 февраля артиллеристы ЮВО произведут праздничные салюты
  3. Салют из 30-ти залпов можно будет увидеть в Волгограде 23 февраля