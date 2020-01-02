В день празднования 77-й годовщине победы в Сталинградской битве работа общественного городского транспорта будет усилена. Сразу по окончанию праздничного фейерверка, который состоится в 21:00 на набережной у памятника речникам волжского бассейна — пожарного парохода «Гаситель», на маршруты выйдут дополнительные автобусы. На 5 самых востребованных у горожан автобусных направлениях, идущих через центр Волгограда будут организованы дополнительные рейсы.

По направлению в южную часть города будет усилен маршрут №2 «Ж/д вокзал – Кинотеатр «Юбилейный», для жителей северных районов с минимальным интервалом продолжат работу автобусы направлений № 20 «Агентство — Нижний поселок ВГТЗ» и №21 «Ж/д вокзал — Инструментальный завод», также дополнительные единицы выйдут и на самый протяженный муниципальный маршрут № 95 «Инструментальный завод — ВолгоГРЭС». В Дзержинский район дополнительные рейсы организованы на направлении № 6 «Ж/д вокзал — Аэропорт».

С 21:00 будет уменьшен интервал движения на троллейбусных маршрутах № 9 «Пл. Куйбышева — Спартановка», № 15А «Пл. Куйбышева — Больничный комплекс» и №12 «Детский центр — Спартановка» до 7 – 12 минут.

В позднее вечернее время будет усилена и работа скоростных трамваев: с 21:00 трамвайные поезда будут ходить с интервалом движения 9 — 10 минут. Для удобства пассажиров скорректирована работа трамвайных маршрутов, отправляющихся из центра города по маршрутам № 2 «Детский центр — Школа №36», № 4 «Детский центр — Обувная фабрика» и № 10 «Детский центр — Жилгородок» — интервальность движения в среднем составит 10-12 минут.

Во время подготовки и проведения праздничных мероприятий — легкоатлетического пробега и фейерверка, посвященных годовщине победы в Сталинградской битве, участок рокадной дороги в Центральном районе станет пешеходным. Так, с 22:00 1 февраля до 13:00 2 февраля свободной от автомобилей станет проезжая часть рокадной дороги от ул. Калинина до ул. 7-й Гвардейская, с 13:00 и до 22:00 2 февраля пешеходная зона на рокадной дороге сократится до участка от ул. Калинина до центральной лестницы. Автовладельцев просят заблаговременно убрать свой транспорт с парковочных площадок перед музеем «Россия – моя история». Объезд территорий будет возможен по улицам Калинина, Рабоче-Крестьянской, 7-й Гвардейской, Комсомольской, пр. им. Ленина.