В Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького открывается выставка исторических фотоколлажей Сергея Ларенкова, посвящённая 77-летию Сталинградской Победы и подготовленная совместно с музеем-заповедником «Старая Сарепта».

На выставке можно будет увидеть фотоработы, на которых совмещено прошлое и настоящее, сделанных путём наложения на старую фотографию современной. В результате этого создается изображение, вызывающее эффект исторического присутствия, который переносит зрителя в суровые будни войны.

Сергей Ларенков – российский морской фотохудожник, основатель жанра исторической фотореконструкции, блогер, автор проекта «Связь времен». С 2005 года Сергей Ларенков занимается созданием исторических фотоколлажей. Большинство его работ посвящено Великой Отечественной войне. Он использует в своём творчестве не только кадры, ставшие знаменитыми на весь мир, но также малоизвестные, сделанные по обе воюющие стороны, большую часть из которых предоставляет Красногорский государственный архив кинофотодокументов.

В настоящий момент у Сергея Ларенкова имеется более 600 исторических фотоколлажей, сделанных в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Минске, Одессе, Севастополе, Симферополе, Керчи, Ялте, Волгограде, Смоленске, Бресте, Туле, Калининграде, Риге, Берлине, Праге, Вене, Париже, Выборге и других городах.

Выставка открывается 1 февраля и будет экспонироваться до 29 февраля в выставочном зале 4 этажа в режиме работы Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный. Телефон для справок 8(8442)33-20-21.