Жильцы аварийных домов скоро начнут переезжать в новые квартиры. Первые договоры мены жилья уже подписаны между муниципалитетом Волгограда и собственниками жилых помещений в расселяемых аварийных домах. Оформление документов началось сразу после осмотра волгоградцами своих будущих квартир.

фото с официального сайта администрации Волгограда фото с официального сайта администрации Волгограда фото с официального сайта администрации Волгограда

Жители из аварийных домов побывали в квартирах, которые городские власти приобрели для них в новостройках жилого комплекса «Колизей». Волгоградцы познакомились с месторасположением и планировкой двухкомнатных квартир, оценили благоустройство дворовых территорий. Большая часть квартир в новостройках по улице 70-летия Победы уже заселены.

В рамках первого этапа региональной адресной программы переселения из аварийного жилья, созданной для выполнения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», муниципалитет уже приобрел 40 квартир. Они расположены как в ЖК «Колизей», в доме №1 по улице имени старшего лейтенанта Токарева, домах №№ 3, 4, 6, 8 по улице 70-летия Победы, а также в ЖК «Парк Арена», в доме №40 по улице 35-ой Гвардейской дивизии. Новое жилье предназначено для жителей домов № 3 и 6 на улице Вучетича, №7 на улице Марийской, №8 поселка Саши Чекалина, № 14 и 20 на улице Жолудева. По условиям программы, собственникам аварийного жилья предлагается на выбор: получить за него денежную компенсацию или другую жилплощадь. С теми, кто проживает в расселяемых домах на условиях соцнайма, заключаются новые договоры.

В ряде случаев новое жилье, предлагаемое на обмен администрацией Волгограда, превосходит по площади аварийные помещения, находящиеся в собственности горожан. Так, например, у одной из семей владеющей квартирой в доме №6 по улице Вучетича, площадь новой двухкомнатной квартиры больше почти на 10 квадратных метров прежней квартиры и составляет порядка 55 квадратных метров. Размер самых больших трехкомнатных квартир превышает 74 квадратных метра.

Ранее муниципалитет уже выплатил первые денежные компенсации владельцам помещений в аварийных домах, которые выбрали такой вариант. Ее размер в каждом случае определяется индивидуально. Для оценки привлекаются независимые эксперты, за основу расчетов они берут рыночную стоимость аналогичного жилья, расположенного не в аварийных, а в технически исправных домах. Так, например, размер одной из уже произведенных компенсаций за жилое помещение превысил 2 миллиона рублей. По действующему порядку, денежные средства поступают на банковские счета владельцам. Если кто-либо из переселяющихся из аварийных домов волгоградцев решит расширить свою жилплощадь, то он может воспользоваться региональной программой льготной ипотеки. На протяжении пяти лет им будут компенсировать часть процентов по жилищному кредиту.