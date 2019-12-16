В регионе стартовал онлайн-конкурс «Экоелка 2020», организатором которого выступает Волгоградский региональный ботанический сад. Жителям региона предлагается смастерить своими руками елку, используя при этом экологичные материалы, и разместить ее фото в социальной сети Инстаграм с хештегом #экоёлка2020ВРБС

Конкурс продлится до 29 декабря. Победителями будут признаны авторы фотографий, собравшие наибольшее количество «лайков». Из наиболее понравившихся пользователем соцсети елок члены жюри выберут самые необычные, яркие и экологичные —  в изготовлении которых использованы природные материалы или вторичные ресурсы.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 30 декабря. Главным призом станет сертификат на продукцию ботанического сада номиналом в 1000 руб. Призом за второе место станет праздничная фотосессия в новогодней фотозоне ботанического сада. Бронзовый призер получит возможность посетить сад с экскурсией по коллекции тропических и субтропических растений.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Открытие экспозиционной теплицы в Волгоградском региональном ботаническом саду
  2. Ботанический сад запустил сразу несколько проектов
  3. Ботанический сад приглашает на живописные прогулки по своей территории