Менее двух недель осталось горожанам, чтобы войти в Новый 2020 год без долгов и с чистой совестью. В декабре сумма задолженности абонентов перед «Концессиями водоснабжения» составила 202,69 млн руб., из них 79,01 млн руб. – на совести жителей многоквартирных домов, заключивших прямые договоры, 123,68 млн руб. – долги населения частного сектора. «Концессиям теплоснабжения» жители многоквартирных домов, перешедших на прямые договоры, задолжали 231,72 млн руб. Таким образом, общая задолженность физических лиц перед обеими концессиями достигла колоссальной суммы — 434,41 млн руб.

С января 2020 года «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» начнут начислять пени в соответствии с действующим законодательством, без поблажек и амнистий. Внимание! Погасить задолженность без начисления пени возможно только до конца 2019 года.

Ресурсоснабжающие организации предлагают множество способов оплаты своих услуг, остается только выбрать удобный. Например, оплатить лично можно несколькими способами:

в отделениях Сбербанка;

в отделениях Почты РФ;

в отделениях Почта банка.

Очень удобна оплата по интернету или через мобильные приложения на смартфонах. Доступны различные формы оплаты:

в личном кабинете на сайте ivcru;

через мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;

через мобильное приложение «Сбербанк Online».

В течение всего года абонентам, имеющим задолженность, концессии предлагали удобные и выгодные способы ее погашения, программы реструктуризации долга, различные варианты амнистий, а также никогда не отказывали в подборе индивидуальных программ для абонентов, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Несмотря на это огромная категория граждан принципиально не оплачивает коммунальные ресурсы. В 2020 году недобросовестным абонентам грозит не только начисление пени, но и мероприятия по принудительному взысканию, в том числе с привлечением судебных приставов, что влечет за собой арест на имущество, ограничение на выезд из РФ, ограничение регистрационных действий с имуществом.

Чтобы еще раз напомнить о важности платежной дисциплины, «Концессии водоснабжения» запустили акцию «ДОРОГОЙ НЕПЛАТЕЛЬЩИК». Снегурочка от лица концессионеров поздравляет с наступающим Новым годом абонентов с самыми крупными задолженностями, которые уже переданы в суд и находятся на стадии исполнительного производства, а в качестве подарка вручает символичные призы: карту города с указанием ближайшего источника доступной должнику воды – реки Волга, решето, чтобы носить в нем воду, и, конечно, золотую медаль за упорство в воровстве ресурса. Кстати, злостными должниками зачастую оказываются весьма благополучные потребители, которые прячутся от коммунальной Снегурочки за высокими заборами своих коттеджей, а за ресурс не платят принципиально, а не из-за материальных трудностей.

«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» объявляют Новый 2020 год годом ответственного потребления ресурсов, и призывают своих абонентов встретить его с чистой совестью и без долгов. Помните, оплата ЖКУ должна осуществляться своевременно, до 10 числа каждого месяца.