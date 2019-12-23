23 декабря начинается экспертиза  27 проектных заявок из 11 городов и поселков на сумму более 1,5 млрд рублей, участвующих в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа».

Мы приглашаем вас присоединиться к выбору победителей.

До 10 января на платформе https://grants.fcsp.ru/vote/ продлится онлайн-голосование за лучшие проекты развития городской среды. Принять в нём участие может любой желающий!

Это просто:

— Авторизуйтесь на сайте с помощью социальных сетей

— Изучите список проектов, претендующих на победу в вашем (или любом другом) регионе

— Нажмите на звёздочку рядом с тем проектом, который вы считаете самым нужным и полезным

Голосовать можно только один раз. Ваш голос может стать решающим! Помогите своему городу стать лучше.

#территориярусала

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Tele2 и фонд «Навстречу переменам» выбрали победителей конкурса социальных предпринимателей
  2. Детские часы с GPS-трекером — Обзор Gator Caref Watch
  3. YOTA — новый мобильный оператор. Будущее наступило