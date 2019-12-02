Билайн (ПАО «ВымпелКом») совместно с компанией Huawei, Российским обществом хирургов (РОХ), Российским обществом эндоскопических хирургов (РОЭХ) на базе клиники GMS Hospital организовали удаленный консилиум для сопровождения двух операций с использованием медицинского оборудования и сетей 5G.

В режиме онлайн две операции с удаленной консультацией в режиме консилиума провел Бадма Башанкаев, руководитель центра хирургии GMS Hospital. Во время первой операции был извлечен NFC-чип, ранее вживленный в руку Джорджа Хелда, исполнительного вице-президента по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн.

Вторая операция (удаление раковой опухоли) проводилась с использованием подключенного к 5G-сети лапароскопа с 4К-камерой, анестезиологического пульта, нескольких камер и мультимедийной «белой доски» Huawei 5G для нанесения отметок консультирующим хирургом, обмена экспертными мнениями в рамках консилиума и выработки рекомендаций в режиме реального времени. В удаленном консилиуме участвовали экспертно-консультативный центр РОЭХ на базе больницы Центросоюза РФ и Рязанский государственный медицинский университет (был организован обучающий семинар для студентов, которые могли наблюдать за ходом операций и консультаций в режиме онлайн).

В операционном блоке клиники GMS Hospital и на территории инновационного центра Сколково Билайн и Huawei развернули тестовую зону сети 5G.



В рамках проекта были продемонстрированы возможности широкополосного канала связи и низких задержек, позволяющих передавать изображения высокой четкости (4К) от камер в операционной, лапароскопов, анестезиологических пультов, установок рентгена и прочих медицинских устройств. В том числе, были продемонстрированы возможности Единой информационной системы РОЭХ, позволяющей проводить удаленные консультации, и платформы TrueConf для организации сеансов 4K-видеоконференцсвязи. Для проведения консультации были подключена камера для передачи видео в разрешении 4К и монитор с разрешением 4K. Удаленную консультацию проводил профессор Сергей Емельянов, директор больницы Центросоюза, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, президент Российского общества эндоскопических хирургов.

Применение технологий 5G может способствовать развитию сферы здравоохранения. Благодаря возможностям нового стандарта связи пациентам в удаленных регионах, которым необходима немедленная оперативная помощь специалистов, больше не придется ехать в поликлинику или больницу в крупные региональные центры. Можно будет получать помощь в удаленных региональных больницах или поликлиниках: если больного нельзя перевезти в другую клинику, срочный видеозвонок более компетентному специалисту может спасти пациенту жизнь. Новые технологии могут быть востребованы, в том числе, в сфере диагностики и контроля состояния пациентов с хроническими заболеваниями.

Василь Лацанич, генеральный директор ПАО «ВымпелКом»:

«Представленный прикладной кейс демонстрации возможностей сетей 5G открывает широкие перспективы для развития сферы здравоохранения. В будущем возможности проведения удаленных консультаций и операций могут способствовать спасению человеческих жизней в экстренных ситуациях. Для того, чтобы это было возможно, необходимо обеспечить высокое качество связи и широкую зону покрытия. Билайн активно модернизирует свою сеть для предоставления качественных услуг связи клиентам».

Чжао Лэй, генеральный директор Huawei в России:

«Для нас большая честь совместно с Билайн представить возможности медицинских технологий на базе 5G. Сегодня мы продемонстрировали новый способ применения цифровых технологий – дистанционный консилиум, который в будущем позволит каждому человеку, независимо от местонахождения, получить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи. Это повысит уровень диагностики и лечения заболеваний, сократит время, которое пациенты затрачивают на визит к врачу, а также устранит проблему неравномерного распределения медицинских ресурсов. Вместе с партнерами проекта мы построили 5G-сеть, которая объединила работу медицинского оборудования и обеспечила возможность совместной работы нескольких медицинских учреждений с гарантией качества соединения и минимальными задержками для оперативной коммуникации между врачами из разных городов и передачи изображения высокого разрешения в ходе операций. Я верю, что 5G изменит нашу жизнь и принесет огромную пользу медицине, что поможет спасти большое количество жизней».