Уже осталось совсем чуть-чуть до праздников и новогодних каникул. Впереди нас ждет долгожданный отдых, а вместе с ним и раздумья куда пойти с детьми развлечься. И специально для тех, кто не хочет сидеть дома в праздники Ворошиловский Торговый Центр подготовил праздничную программу мероприятий, которая будет проходить со 2 по 8 января 2020 года.

Как сообщают в пресс-службе торгового центра, праздничные мероприятия будут проходить ежедневно с 12:00 до 15:00. Гостей ждут в творческих мастерских на новогодние мастер-классы, для детей тут будут проходить игровые программы и, конечно, всех ждет новогоднее шоу и подарки.

Все подробности можно узнать в сообществе «Ворошиловский Торговый Центр» по ссылке.

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