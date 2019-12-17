Волгоградцев приглашают зарядиться новогодним настроением в филармонии, где состоится традиционный концерт «Рождественский сувенир», открывающий новые имена талантливых музыкантов. В этом году Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением Андрея Аниханова и один из самых известных пианистов современности Станислав Юденич представляют международный проект «Фортепианный марафон».

В исполнении молодых виртуозов Антуанетты Чэнь (Макао), Петра Акулова (Россия), Афины Дэн (Канада) и Ци Ци (Китай) прозвучат концерты для фортепиано с оркестром В.А. Моцарта (№ 20 d-moll), Ф. Листа (№ 1, Es-dur), Ф. Шопена (№ 1 e-moll op.11) и П.И. Чайковского (№ 1 ор. 23). Концерт состоится 22 декабря, начало в 17:00.