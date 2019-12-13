Волгоградцев приглашают взглянуть на картины, написанные художником, влюбленного в цветы. Экспозиция молодого талантливого художника Алены Шамайко «Истории, рассказанные цветами» будет представлена в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37. Открытие состоится 14 декабря в 16:00.

Алена родилась в Волжском, занималась в родном городе рисунком в народной изостудии им. С.Т. Подчайнова. В 2009 году окончила Институт искусства и архитектуры филиал ЮФУ в Ростове на Дону по специальности дизайнер интерьеров, а с 2015 года обучается в волгоградской Арт-студии А. В настоящее время Алена работает художником-сценографом в Волгоградском музыкально-драматическом Казачьем театре.

Тема предстоящей выставки — цветы, и все картины представленные в экспозиции посвящены этому чуду природы. Цветочные сюжеты являются одними из самых любимых творчеств художника. По ее мнению, такие картины преображают пространство, создают его атмосферу. Флористическая тема практически всегда прекрасна для интерьерного решения.

Коллекция, представленная на выставке, создавалась для персонализации помещений в современном интерьере. Этим обусловлена техника выполнения рисунка. Задачей автора было создать картины, способные превратить лаконичный интерьер в живое дышащие пространство.

Выставка продлится до 20 декабря уходящего года, так что успейте посетить эффектную и стильную выставку талантливого художника!

Выставочный зал музей Машкова (ул. им. маршала Чуйкова, д.37)

Тел.: 24-16-79