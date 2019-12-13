Билайн в преддверии Нового года предлагает посетителям своих магазинов или интернет-магазина сэкономить до 20 000 рублей при покупке некоторых моделей смартфонов Samsung Galaxy.

«В преддверии Нового года вопрос выбора подарков становится как никогда актуальным. Стараясь упростить процесс выбора для посетителей наших магазинов, мы создали по-настоящему выгодное предложение, позволяющее приобрести сразу несколько устройств по цене одного, -прокомментировала Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду Билайн.

До 12 января 2020 года во всех магазинах и интернет-магазине Билайн действует специальное предложение – скидка до 20 000 рублей на смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными аксессуарами или другими устройствами Samsung. В акции участвуют ряд аксессуаров, а также смартфоны Samsung Galaxy, планшеты Samsung Galaxy Tab, смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active и фитнес-браслеты Samsung Galaxy Fit. Согласно условиям акции, сумма дополнительных товаров должна превышать сумму скидки на 1 рубль.

Покупатель сможет самостоятельно собрать свой комплект и выбрать на сумму скидки, например, второе устройство в подарок для себя или своих близких. Например, при покупке Samsung Galaxy Note 10 + размер скидки составит 20 000 рублей. Добавив к сумме скидки 1 рубль можно выбрать до 10 различных товаров на указанную сумму (Более подробная информация об акции).