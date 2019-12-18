В преддверии Рождества в Волгограде проведут «Рождественские спортивные игры», которые станут одним из 140 мероприятий подготовленных для волгоградцев в дни новогодних и рождественских праздников. Спортивный праздник пройдет 6 января у главной елки города в Царицынском парке.

​В этот день все желающие смогут принять участие в Рождественском забеге. Приветствуется наличие у участника забега красочного костюма какого-нибудь сказочного или фантастического персонажа. Детский забег стартует в 12:00, а в 12:20 начнется забег взрослых участников на 5 км. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 13:30. Регистрация участников уже началась и продолжится до 2 января.

Также 6 января с 14:00 до 16:00 у главной городской елки состоятся шуточные спортивные состязания: участникам будет предложено нарядить елку, сразиться в игре в снежки, снарядить лыжника, устроить гонки на санках, продемонстрировать владение клюшкой, «полетать» на помеле и многое другое.

Помимо этого для всех желающих будут работать интерактивные зоны. Волгоградцы и гости города будут играть в «Метлобол» — пытаться забить мяч в ворота соперника метлой, кикер-футбол, во время которого можно стать участником «настольного футбола» на надувном поле. Также горожане смогут поиграть в «снежный боулинг» и бейсбол.

Кроме того, у музея «Россия. Моя история» будут организованы зоны веселых стартов «Мама, папа, я – спортивная семья», профессиональные тренеры организуют мастер-классы по боксу, дзюдо, таэквандо и другим видам единоборств, а Дед мороз и Снегурочка у главной сцены проведут спортивные эстафеты для самых маленьких.