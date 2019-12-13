Уже в эту субботу Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова организует авторскую пешеходную экскурсию кандидата искусствоведения Светланы Аргасцевой «Площадь Павших борцов: genius loci». Авторская экскурсия пройдет в рамках проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем конкурса «Музей 4.0.» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Место сбора группы — музей «Память», который расположен в подвальной части Центрального универмага. Именно здесь 31 января 1943 года воинами 38-й мотострелковой бригады был пленен командующий 6-й полевой немецкой армией генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. Далее участники отправятся на экскурсию по Площади Павших борцов, где их ждет немало открытий. Новое экскурсионное мероприятие «Площадь Павших борцов: genius loci» будет интересно интеллектуалам, любителям истории, знатокам краеведения и просто желающим узнать новое о Волгограде.

Площадь Павших борцов — одно из самых посещаемых и популярных мест в Волгограде и оно, действительно, без преувеличения, является «гением места». Уникальность территории в том, что она на протяжении столетий использовалась как главная городская площадь, и, пожалуй, нет в городе другого такого места, обладающего настолько мощной исторической драматургией, многообразием архитектурных пластов и скрещением человеческих судеб. Так исторически сложилось, что главная площадь нашего города всегда зеркально отражала парадоксы истории России, взлеты и падения городских элит, гримасы политической моды и коммерческой конъюнктуры. Это площадь обречена на спорные изменения и преобразования. Мистика и ирония судьбы, максимальная символическая насыщенность этой территории позволяют представлять Площадь Павших борцов, как «genius loci» Царицына — Сталинграда — Волгограда.

Подробнее об этом вы узнаете в авторской пешеходной экскурсии кандидата искусствоведения Светланы Анатольевны Аргасцевой. Экскурсия пройдет 14 декабря в 12:00, место сбора группы — волгоградский музей «Память».

Организатор — Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И.Машкова

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