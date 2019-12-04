В рамках Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо», организованного ОК «Русал», состоится «Дармарка». В рамках мероприятия все неравнодушные могут принести в дар детские вещи, игрушки и книги. Событие пройдет в Центре социального обслуживания населения ТЗР.

Принять участие в мероприятие могут все желающие. Сбор будет проходить в МУ «Ровесник» 6 декабря по адресу пр. Металлургов, 34, принимаются вещи (детские, теплые) желательно новые или б/у, но в хорошем состоянии, а также игрушки, детские книги и новогодние украшения.