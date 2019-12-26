В преддверии Нового года всех желающих приглашают посмотреть новогоднее «Кино под звёздами», которое будут показывать в парке «Комсомольский сад». Если вы не боитесь холода, то запасайтесь пледами, горячим чаем, одевайтесь теплей и отправляйтесь на просмотр. Кино будут показывать с 27 по 30 декабря с 19:00 на круглой площади «Комсомольского сада» МАУ «Центр спорта и культуры»

27 декабря, с 19:00. Семейная комедия режиссёра Криса Коламбуса с любимыми Маколеем Калкиным, Джо Пеши и Дэниелом Стерном в ролях: «Один дома», I-я часть.

28 декабря, с 19:00. Будем смотреть, как Маколей Калкин выкрутится на следующий год: семейная комедия того же Криса Коламбуса «Один дома», II-я часть.

29 декабря, воскресенье, с 19:00. «Рождественские каникулы» с Чеви Чейзом в главной роли.

30 декабря с 19:00. Интуиция: Питера Челсома.

Ограничение всех фильмов по возрасту — 12+

Кто младше — обязательно приводят родителей.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.