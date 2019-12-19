Волгоградцев приглашают присоединиться к всероссийской акции «День короткометражного кино», в рамках которой в 85 регионах страны пройдёт более 3000 показов кинокартин. Киноклуб «Альтернатива» Волгоградского государственного института искусств и культуры примет в ней участие в акции во второй раз – кинопоказы пройдут в Волгограде 20 и 21 декабря.

Студенческий киноклуб предлагает волгоградцам четыре разноплановых программы: «Звёзды в коротком метре», «Кино будущего», «Анимация» и «Фестивальные хиты. Один против всех». Важным нововведением программы «Дня короткометражного кино-2019» также станет программа «Кино будущего», в которой будут представлены яркие экспериментальные фильмы, предугадывающие тренды кинематографа. По словам Дмитрия Якунина, исполнительного директора Молодёжного центра Союза кинематографистов России, «Кино будущего» о том, что будет смотреть зритель через 10-20 лет, какие новые форматы и жанры будут популярны.

20 декабря – программа «Звёзды в коротком метре», начало в 18:00, программа «Кино будущего», начало в 19:45.

21 декабря, программа «Анимация 12+», начало в 17:00, программа «Фестивальные хиты. Один против всех», начало в 18:30. Показы пройдут в театральном зале Волгоградского государственного института искусств и культуры по адресу: ул. Ковровская, 4.