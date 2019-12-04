В ближайшее воскресенье в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького состоится встреча с известным волгоградским скульптором-монументалистом, заслуженным художником России Сергеем Щербаковым, автором знаковых памятников и городских скульптур, среди которых «Ангел-хранитель города», «Святому благоверному князю Александру Невскому», «Медикам Царицына, Сталинграда, Волгограда», «Защитившим от атома» и многих других.

На встрече в «Горьковке» Сергей Щербаков расскажет, как создавались его знаменитые, украсившие наш город скульптуры, поделится своими творческими планами и ответит на вопросы читателей.

О художественном почерке скульптора расскажут: Ольга Малкова, заместитель директора ВМИИ им. И. Машкова, кандидат искусствоведения, автор предисловия к книге Сергея Щербакова, и Любовь Яхонтова, искусствовед, старший научный сотрудник ВМИИ им. И. И. Машкова, арт-директор благотворительного фонда «7 VETROV», главный «двигатель» наших художников за пределами волгоградского региона.

В программе встречи – выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов, профессора Волгоградской консерватории им. П. Серебрякова Ирины Василенко (фортепиано), а также книжная выставка, фото и видеоматериалы.

Госей ждут 8 декабря в 15:00 в Библиотеке по адресу: ул. Мира, 15, 4-й этаж, актовый зал. Вход свободный. Возрастные ограничения (12+).

Телефоны для справок: (8442) 33–20–21 (Сектор социально-досуговой деятельности), 8-902-382-91-62 (Ольга Маруга).