В Рождество Волгоград будет принимать гостей Всероссийского фестиваля огня и света «Рождественское пламя» — огненное, световое и лазерное трехчасовое шоу под музыкальное сопровождение. Участники – команды пиротехников из разных городов России – Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Волжский, Москва. Фестиваль света и огня состоится 7 января, начало в 17:00 в парке Царицынский в пойме реки Царицы. Вход свободный.

На фестивале зрители смогут увидеть трехчасовой перформанс с выступлениями титулованных команд пиротехников, огненными шоу, световыми представлениями и 3D-видео. Праздник подарит гостям ощущение настоящего рождественского чуда: по территории парка Царицынский разольются краски искрящихся залпов, тысячи огненных комет и цветов. В пиротехнической феерии «Рождественское пламя» свое искусство продемонстрируют шоу-группа «Огни Каспия» из Астрахани, союз творческих людей «Беркана» из Ростова-на-Дону и многие другие. Все артисты имеют богатый опыт в жанре огненного шоу. Приглашенные звезды — призеры многих конкурсов пиротехнических и светодиодных шоу, а также огненных инсталляций. Групповые исполнители и мастера, работающие соло, покажут не просто элементы огненного шоу и световые номера, а выполнят сложные трюки с элементами театрализации.