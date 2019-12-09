Уже на этой неделе в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова состоится предновогодний концерт «Мировые хиты мюзиклов и оперетт», составленный из популярных музыкальных номеров.

Музыкальное мероприятие пройдёт в рамках проекта «Первая улица Мира», ставшего победителем конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина. На концерте прозвучат шедевры из оперетт, мюзиклов и любимые мелодии из зарубежных и отечественных кинофильмов. Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алина Рудяк (сопрано) и концертмейстер Оксана Мищенко.

Концерт состоится 12 декабря, начало в 18:00. Выставочный зал Волгоградского музея Машкова находится по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по тел. 8(8442) 24-16-79.