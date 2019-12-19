Вечером в пятницу, если вы свободны и полны сил, то можете принять участия в соревнованиях по жиму штанги и попробовать выиграть сертификат в фитнес-клуб, ну или же, как вариант, прийти зрителем. В общем, 20 декабря приглашаются все желающие на открытые соревнования по жиму лёжа и подъему штанги на бицепс стоя.

В соревнованиях могут участвовать как мужчины, так и женщины. А пока взрослые будут соревноваться за главный приз – сертификат на 10 000 рублей в фитнес-клуб GRIFF, для детей проведут весёлые игры, эстафеты и конкурсы около ёлки.

Соревнования пройдут 20 декабря с 19:00 до 21:00 в центральном атриуме ТРЦ «Акварель».

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