В ближайшее воскресенье Волгоградская областная библиотека им. М. Горького и научно-образовательное общество «Интеллектуальные среды» в завершение Года театра приглашают на лекцию Юрия Ветютнева «Магия театра и мастерство зрителя».

Во время лекции кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и государства РАНХиГС (г. Волгоград) Юрий Ветютнев попробует обсудить, какую роль играет зритель в процессе театрального действа, как стоит и как не стоит смотреть спектакли, как научиться получать удовольствие от зрелища и помогать театральному коллективу в его творчестве.

Лекция «Магия театра и мастерство зрителя» состоится 15 декабря в актовом зале Библиотеки имени М. Горького по адресу: ул. Мира, 15. Вход свободный. Телефоны для справок: 8(8442) 33-20-21 и 8-902-382-91-62 (Ольга Маруга). Начало в 15:00.

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