Новогодние гулянья стартуют 28 декабря, в этот день жителей и гостей города приглашают на фестиваль «Самовар», который будет проходить в парке «Раздолье» расположенном в пойме реки Царица.

Как сообщают в комитете молодежной политики и туризма, в рамках фестиваля гостям предложат вспомнить, какие песни были популярны в предыдущие годы. Для горожан и гостей города прозвучат хиты 90-х, нулевых и наших дней. Также на мероприятии будет проведена тематическая интерактивная программа, наполненная играми, танцами и песнями.

Фестиваль состоится 28 декабря, начало в 14:00.