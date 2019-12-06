Волгоградцам предлагают познакомиться с историческим портретом неординарного, выдающегося человека – Андрея Дмитриевича Сахарова. Мероприятие будет проходить 11 декабря в 12:20 в Волгоградской областной библиотеке для молодежи. Участники встречи «Человек-парадокс» узнают много интересных фактов из жизни Андрея Дмитриевича.

Андрей Сахаров – советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

Гостям и читателям Библиотеки для молодёжи предстоит открыть для себя совершенно неизвестного Сахарова. Человека глубоко интеллигентного, свободно мыслящего, человека, который всю свою жизнь искренне верил в людей.

Вход свободный. Справки по телефону 8(8442) 94-45-44.