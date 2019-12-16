Жителей и гостей города приглашают на мероприятия, которые будут проходить в рамках неделя науки и творчества посвященной традициям и инновациям. Гостей ждут в Волгоградском государственном институте искусств и культуры с 16 по 20 декабря. События развернутся не только на площадках вуза, но и в художественных мастерских города, на сценах театров и в студии телеканала МТВ.

Традиционная Неделя науки и творчества, которую ежегодно проводит ВГИИК, в этом году приобретёт новую инновационную форму. Кроме классических конференций, творческих показов и мастер-классов в программе запланированы художественно-музыкальные инсталляции «Донские зарисовки» и «Вечная классика», научно-творческий кластер «Театр и время: проблемы и перспективы» и фольклорный ринг с участием студентов и педагогов Волгоградского государственного социально-педагогического университета и других вузов.

Неделя науки и творчества будет проходить на площадках вуза, в художественных мастерских города, на сценах театров, в студии телеканала МТВ, где старший преподаватель кафедры режиссуры ВГИИКа телеоператор Глеб Волков проведет открытый урок на тему «Лайф и люфт в экранном произведении»

Всего за неделю педагоги ВГИИКа проведут более 80 уроков, мастер-классов и конференций. Торжественное открытие, в ходе которого воспитанники Центральной школы искусств ВГИИКа впервые выйдут на сцену с цирковыми номерами, состоится 16 декабря.