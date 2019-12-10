В ближайшее воскресенье в манеже ВГАФК пройдут соревнования «Открытый турнир Волгоградской области по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой».

Традиционные соревнования, которые будут проводиться уже в 16-й раз, за годы своего существования повидали немало талантливых начинающих спортсменов, для многих стали первым серьезным шагом в будущей спортивной карьере. Участниками соревнований станут более 700 мальчишек и девчонок из Волгоградского региона, а также из Саратовской, Астраханской, Самарской, Ростовской, Липецкой, Оренбургской, Московской областей, Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краев, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, Башкортостана и Республики Саха (Якутия).

Как и год назад, медали будут распределены в двух возрастных группах. Парни и девушки 2005-2006 годов рождения посостязаются в беге на 60 м – гладком и барьерном, на дистанциях 400 и 1000 м, в смешанной эстафете 4х200 м, в прыжках — в высоту, в длину и тройном, а также в толкании ядра. Легкоатлеты чуть постарше – 2003-2004 годов рождения – определят сильнейших в длине и в тройном прыжке.

Церемония открытия турнира по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой состоится в воскресенье, 15 декабря, в 11:30 в манеже ВГАФК (ул. Чуйкова, 75), а первые соревнования начнутся уже в 10:00.

Добавим, что организаторы не обошли вниманием и совсем юных ребят, которые в силу возраста еще не сделали свой выбор в пользу того или иного вида спорта. Для них в воскресенье будет проведен мастер-класс.