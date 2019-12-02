Прием заявок на участие в конкурсе по созданию новогодних фотозон «Наполни праздник чудесами» уже стартовал. Фотозоны участников будут оценивать сами жители города во время новогодних гуляний у главной городской Елки, которая в этом году будет располагаться возле интерактивного музея «Россия — Моя история».

По данным пресс-службы администрации Волгограда, на конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные. Требований к инсталляциям не много: они должны быть изготовлены из влагостойкого материала, на зимнюю, новогоднюю или сказочную тематику. Заявки на участие в конкурсе и сами работы принимаются в управлении по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19 (кабинет 222).

Победители будут определены 4 января в двух номинациях: «Новогодняя гостиная» и «Зимняя сказка». При оценке работ жюри намерено учитывать применение нестандартных творческих и технических решений и использование объемных объектов. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами.

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