Первый из катков «Южного полюса» уже начал свою работу. Сезон катания на коньках стартовал в конце ноября в сквере имени Саши Филиппова.

Режим работы катка с 10:00 до 21:00 без перерывов. Сюда можно прйти как со своими коньками, так и взять их в прокат, который обойдется в 70 рублей.

Стоимость посещения катка:
— В будние дни — 120 руб.
— В выходные и праздничные дни — 170 руб.
— Детям до 8 лет, детям до 14 лет из многодетной семьи и пенсионерам — 70 руб., только при предъявлении соответствующих документов.

Остальные катки «Южного полюса» будут открываться по мере готовности, а ещё многое зависит от погоды. Все подробности можно узнать в сообществе «Каток Южный Полюс Волгоград» по ссылке.

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