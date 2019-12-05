Первый из катков «Южного полюса» уже начал свою работу. Сезон катания на коньках стартовал в конце ноября в сквере имени Саши Филиппова.

Режим работы катка с 10:00 до 21:00 без перерывов. Сюда можно прйти как со своими коньками, так и взять их в прокат, который обойдется в 70 рублей.

Стоимость посещения катка:

— В будние дни — 120 руб.

— В выходные и праздничные дни — 170 руб.

— Детям до 8 лет, детям до 14 лет из многодетной семьи и пенсионерам — 70 руб., только при предъявлении соответствующих документов.

Остальные катки «Южного полюса» будут открываться по мере готовности, а ещё многое зависит от погоды. Все подробности можно узнать в сообществе «Каток Южный Полюс Волгоград» по ссылке.