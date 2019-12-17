В регионе на судоходных водоемах завершился сезон навигации. В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 17.12.2018 г. №ЮЦ-445-р навигация на водоёмах области закрыта с 8 декабря 2019 года.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоёмах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Волгоградской области, утвержденными Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 11 апреля 2006г. №409.