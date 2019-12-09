В Волгоградском регионе наращивают объемы воспроизводства ценных пород рыб. За 2019 год было выпущено более 10,3 миллиона мальков ценных пород рыб. Годовой объем почти на треть превысил показатель предыдущего года — тогда он был на уровне 7,6 миллиона штук.

Как сообщают в комитете сельского хозяйства Волгоградской области, мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в рамках государственного задания — в 2019 году на эти цели было направлено около 42 миллионов рублей бюджетных средств.

В Волгоградской области искусственным воспроизводством биоресурсов активно занимаются Волгоградский осетровый рыбоводный завод ФГБУ «Главрыбвод», Цимлянский рыборазводный завод, ФГУП «Медведицкий экспериментальный рыборазводный завод» и другие предприятия. В их прудах и бассейнах выращиваются частиковые и осетровые породы рыб: сазан, белый амур, толстолобик, вырезуб, стерлядь и осетр.

Например, мальки осетра русского и стерляди выращиваются специально для проведения нерестовой кампании в выростных прудах Волгоградского осетрового рыбоводного завода ФГБУ «Главрыбвод» с использованием технологии искусственного оплодотворения. После достижения мальками веса в два грамма они выпускаются в Волгу.