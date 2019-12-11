Из года в год с наступлением холодов по всему региону проводят мероприятия, помогающие птицам пережить тяжелые для них времена. Привлекая волонтеров, дошколят, воспитанников образовательных учреждений, а также их родителей, сотрудники природных парков мастерят и развешивают кормушки, проводят конкурсы поделок, фотографий и рисунков, посвященных жизни пернатых зимой.

Ежегодно, в начале декабря на территории Волгоградской области стартует многомесячный марафон помощи зимующим птицам. За более, чем десятилетие масштабное мероприятие объединило сотни тысяч неравнодушных людей, оказывающих помощь пернатым, показывая тем самым пример ответственного отношения к природе и ее обитателям.

Так, ежегодная межрайонная акция «Покормите птиц» стартовала в природном парке «Нижнехопёрский» на территории Кумылженского, Нехаевского и Алексеевского районов области. Присоединившимся к марафону детям и взрослым предстоит не только своими руками изготовить и развесить «птичьи столовые», но и посоревноваться в творческом конкурсе под названием «Книжка-малышка о зимующих птицах» и конкурсе листовок. Всем участникам мероприятия сотрудники одновременно дают полезные советы о том, что лучшим лакомством для пернатых служит несоленое сало, несоленые и нежареные семена подсолнечника, тыквы, дыни, арбуза, дробленные орехи, просо, овес и пшеница.

В рамках межрайонной природоохранной акции «Марафон помощи птицам», приуроченной к Международному Дню птиц, в природном парке «Цимлянские пески» подвели итоги межрайонного конкурса поделок из природного материала «Крылатые фантазии». Воспитанники детских садов, учащиеся школ, организаций дополнительного образования, экологических объединений Чернышковского и Суровикинского районов Волгоградской области направили на конкурс в общей сложности 94 работы, каждая из которых отражает удивительное разнообразие мира пернатых.

Главная цель акции, стартовавшей в 10 раз в природном парке «Усть-Медведицкий», неизменна – привлечь внимание жителей к проблемам зимующих птиц с целью сохранения их численности и поддержания видового разнообразия. До конца февраля на территории природного парка планируется провести конкурс комиксов «Птичьи истории» и фотоконкурс «Лучшая кормушка для птиц». Сотрудники парка напоминают участникам конкурса о необходимости предоставления до 23 февраля будущего года на электронный адрес [email protected] отчетов, включающих дневник наблюдения, текст с описанием выполненной работы и фотографии. Представленные рисунки – истории в формате комикса будут использованы в эколого-просветительских целях на уроках природолюбия и занятиях с дошколятами, а лучшие фотографии экологи разместят на странице в фотогалерее соцсетей природного парка «Усть-Медведицкий».

В зимний период на территории Приэльтонья большой недостаток корма испытывают такие птицы, как большая синица, московка, лазоревка, свиристель, щегол, вьюрок, пестрый дятел. Для того, чтобы помочь им справиться с морозами, сотрудники природного парка приглашают школьников и взрослых мастерить и развешивать кормушки для птиц. На мастер-классах по изготовлению кормушек экологи одновременно знакомят детей с обитающими в парке птицами и дают полезные советы участникам акции по организации подкормки оставшихся зимовать пернатых. Уже готовы почти 30 «птичьих столовых», в ближайшее время они будут развешаны учащимися пяти образовательных учреждений Палласовского района во дворах школ и детсадов.